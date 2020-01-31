"Она не может представлять Украину! Позор!" Участницу Нацотбора на Евровидение затравили за русский язык

Украинская певица Екатерина Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение, оскандалилась с русским языком.

Так, на официальной странице "СТБ" в Faceebook появилось видео, на котором артистка рассказала об идее своей песни, которую она представит на отборе. Однако сделала это Гуменюк на русском языке, что возмутило сеть (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Екатерина Гуменюк (Ассоль) Фото: instagram/assolmusic

"Песня называется "Save it" и она о том, как важно беречь планету, на которой мы живем. Как важно обращать внимание на глобальные вещи, но для то, чтобы обратить на них внимание, нужно начать с самого себя. Не бросать мусор, не использовать пластик, а если использовать, то правильно его сортировать", – сказала Ассоль.

Екатерина Гуменюк (Ассоль) Скриншот с видео

"Почему на русском?", "Опять от Украины человек, который не знает украинского языка. Позор!", "Сколько она заплатила, чтобы петь в Нацотборе? Почему по-русски говорит? Позор! Она ни слова украинского не сказала! Такое не может представлять Украину на конкурсе", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Украине назвали имена всех участников Национального отбора на Евровидение-2020. Так, за право представлять Украину на конкурсе поборются 16 исполнителей.

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