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31 января • обновлено в 10:31
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"Она не может представлять Украину! Позор!" Участницу Нацотбора на Евровидение затравили за русский язык

1.4т
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Украинская певица Екатерина Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение, оскандалилась с русским языком.

Так, на официальной странице "СТБ" в Faceebook появилось видео, на котором артистка рассказала об идее своей песни, которую она представит на отборе. Однако сделала это Гуменюк на русском языке, что возмутило сеть (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Екатерина Гуменюк (Ассоль)

Екатерина Гуменюк (Ассоль)

Фото: instagram/assolmusic

"Песня называется "Save it" и она о том, как важно беречь планету, на которой мы живем. Как важно обращать внимание на глобальные вещи, но для то, чтобы обратить на них внимание, нужно начать с самого себя. Не бросать мусор, не использовать пластик, а если использовать, то правильно его сортировать", – сказала Ассоль.

Екатерина Гуменюк (Ассоль)

Екатерина Гуменюк (Ассоль)

Скриншот с видео

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"Почему на русском?", "Опять от Украины человек, который не знает украинского языка. Позор!", "Сколько она заплатила, чтобы петь в Нацотборе? Почему по-русски говорит? Позор! Она ни слова украинского не сказала! Такое не может представлять Украину на конкурсе", – написали люди.

"Она не может представлять Украину! Позор!" Участницу Нацотбора на Евровидение затравили за русский язык
"Она не может представлять Украину! Позор!" Участницу Нацотбора на Евровидение затравили за русский язык
"Она не может представлять Украину! Позор!" Участницу Нацотбора на Евровидение затравили за русский язык

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Украине назвали имена всех участников Национального отбора на Евровидение-2020. Так, за право представлять Украину на конкурсе поборются 16 исполнителей.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Катерина Гуменюк (Ассоль)
Место
Украина
Теги
Евровидение Нацотбор на Евровидение
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Комментарии
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Ну да... В цивилизованных демократических странах граждане сами решают, какие языки будут государственными. Исходя из своего удобства. Но это в цивилизованных странах..... А в диких азиатских диктатурах государство приказывает гражданам, какие языки им использовать. Иногда дикому государству эту диктатуру помогают осуществлять разнообразные тонтон-макуты, хунвейбины и прочие активисты.
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фил филька
фил филька
скорее в украине переведутся упоротые нацики чем рядовые украинцы перестанут говорить, а главное думать на русском языке)
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2
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Пети Moщи
Пети Moщи
Paccтpeлять
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1
1
фил филька
фил филька
через повешение
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