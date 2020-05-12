Участнице "Від пацанки до панянки" угрожают расправой после ухода с шоу: что произошло

Героиня популярного реалити "Від пацанки до панянки" (Новый канал) Виктория Кошутина рассказала, что не выходит из дому из-за страха расправы.

20-летняя одесситка была одной из самых эпатажных участниц за все сезоны проекта. После ухода из шоу Вика столкнулась с волной хейта в сети, более того, девушке начали угрожать, сообщила изданию OBOZREVATEL пресс-служба канала.

Виктория Кошутина Пресс-служба Нового канала

"Я часто получаю оскорбления в свой адрес. Но с ними могу мириться. Просто отвечаю: "Ладно, это твое мнение". И такое равнодушие еще больше раздражает людей. Но потом какие-то непонятные начали угрожать мне – писать, что я мразь, желать смерти", – поделилась переживаниями "пацанка".

Одесситка также рассказала – ей угрожают, что найдут, где бы ни была – в Одессе или Киеве. Из-за этого она боится выходить из дому.

Виктория Кошутина Пресс-служба Нового канала

Кошутина также обратилась к поклонникам и попросила не вмешиваться в их с другими участницами личную жизнь.

"Одно дело обсуждать наши действия в Школе леди, и совсем другое – угрожать или оскорблять", – подытожила Виктория.

Виктория Кошутина Пресс-служба Нового канала

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-участница проекта "Від пацанки до панянки" Виктория Кошутина хотела покончить с собой после ухода из реалити.

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