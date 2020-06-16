Участнице "Мисс Вселенная" ампутировали ногу

Участнице престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная", колумбийке Даниэлле Альварес ампутировали ногу.

Ранее девушке удалили опухоль, которая перекрывала артерию и препятствовала кровоснабжению. Об этом пишет Daily Mail.

Как рассказала Даниэлла, операция спровоцировала осложнения, после чего ногу пришлось удалить. Девушка показала на личной странице в Instagram снимки из больничной палаты, на которых изображена без конечности.

Instagram Даниэллы Альварес

При этом Альварес указала, что продолжает любить себя и свое тело по-прежнему. В будущем она планирует установить протез и продолжить вести активный образ жизни: танцевать, бегать, кататься на велосипеде и плавать.

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

"Я люблю свое тело так же, как и раньше. Я счастлива быть здесь, в этом мире, и переживу новые испытания. Ноги? Зачем они мне, если у меня есть крылья, чтобы летать!" – высказалась красотка.

Отметим, Даниэлла Альварес в 2011 году она стала обладательницей титула "Мисс Колумбия", а в 2012-м представляла страну на конкурсе "Мисс Вселенная". В настоящее время она – популярный блогер, за ее страницей в Instagram следят почти 2 млн подписчиков.

Instagram Даниэллы Альварес

Как выглядела Даниэлла Альварес до операции

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 27-летняя победительница конкурсов "Мисс Австралия" и "Мисс Вселенная" Теган Мартин опубликовала фото без ретуши в купальнике. Девушка без прикрас показала свое тело, не скрывая целлюлит.