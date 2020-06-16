Участнице конкурса красоты "Мисс Вселенная", колумбийке Даниэлле Альварес ампутировали левую ногу из-за ишемии, возникшей в результате удаления опухоли в животе.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как модель выглядела до операции.

Участнице "Мисс Вселенная" ампутировали ногу: как выглядела девушка до операции. Фото

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Даниэлла Альварес в 2011 году стала обладательницей почетного титула "Мисс Колумбия", а в 2012-м представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная". Сейчас она популярный блогер, за ее страницей в Instagram следят более 1,9 млн людей. Девушка ранее часто радовала подписчиков фото в бикини и публиковала видео с зажигательными танцами.

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Отметим: в своих соцсетях девушка рассказала, что в будущем она планирует установить протез. А также будет продолжать радовать поклонников веселыми роликами и красивыми фото.

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участница конкурса красоты "Мисс Вселенная", колумбийка Даниэлле Альварес показала фото после ампутации ноги.