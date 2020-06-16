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Участнице "Мисс Вселенная" ампутировали ногу: как выглядела девушка до операции. Фото

Кристина Долматова
Кристина Долматова
Люди
1,6 т.
Участнице 'Мисс Вселенная' ампутировали ногу: как выглядела девушка до операции. Фото

Участнице конкурса красоты "Мисс Вселенная", колумбийке Даниэлле Альварес ампутировали левую ногу из-за ишемии, возникшей в результате удаления опухоли в животе.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как модель выглядела до операции.

Участнице "Мисс Вселенная" ампутировали ногу: как выглядела девушка до операции. Фото

Участнице "Мисс Вселенная" ампутировали ногу: как выглядела девушка до операции. Фото

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Даниэлла Альварес в 2011 году стала обладательницей почетного титула "Мисс Колумбия", а в 2012-м представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная". Сейчас она популярный блогер, за ее страницей в Instagram следят более 1,9 млн людей. Девушка ранее часто радовала подписчиков фото в бикини и публиковала видео с зажигательными танцами.

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Отметим: в своих соцсетях девушка рассказала, что в будущем она планирует установить протез. А также будет продолжать радовать поклонников веселыми роликами и красивыми фото.

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Instagram Даниэллы Альварес

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участница конкурса красоты "Мисс Вселенная", колумбийка Даниэлле Альварес показала фото после ампутации ноги.

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