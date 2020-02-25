Участница реалити "Від пацанки до панянки" Сабина Шейко чуть не загремела в тюрьму из-за покушения на убийство.

Так, 20-летняя Сабина Шейко из города Лозовая на Харьковщине стала агрессивной и даже опасной из-за того, что все детство страдала от издевательств отчима и равнодушия родной матери, сообщила пресс-служба Нового канала.

Сабина Шейко Пресс-служба Нового канала

"За свои 20 лет я натерпелась столько, сколько взрослый человек не натерпится. Я и повеситься пыталась, и вены порезать. Ненавижу своего отчима. Он мерзавец, который оскорблял мою маму и приставал ко мне", – заметила Сабина.

По словам Шейко, чтобы хоть как-то заглушить боль, она начала употреблять алкоголь в больших дозах и наркотики. А деньги на них добывала кражами. В один момент она увидела, как отчим бьет ее маму.

Сабина Шейко Пресс-служба Нового канала

"Я не сдержалась, схватила кухонный нож и нанесла отчиму удар. Мама вызвала полицию. Но он не написал заявление, потому что ему было стыдно", – рассказала девушка и добавила, что только проект поможет ей "измениться и встать с колен".

Сабина Шейко Пресс-служба Нового канала

Как сообщал OBOZREVATEL, участница популярного реалити "Від пацанки до панянки", 19-летняя Юлия Чигринец поделилась жуткой историей о личной жизни. Девушка рассказала, что родной брат приковывал ее цепями на весь день в сарае, а родная мать просила, чтобы Юлию избивали сверстники.

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