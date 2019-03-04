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Участница "Танців з зірками" случайно засветила голую грудь

60.7тЧитать материал на украинском

Украинская певица, бывшая участница группы Nikita и звезда проекта "Танці з зірками" Анастасия Кумейко (Dj Nana) порадовала поклонников пикантным фото.

Так, на нем она позирует в концертном костюме, показав при этом часть своей груди. Фото артистка разместила на своей странице в Instagram.

Участница "Танців з зірками" случайно засветила голую грудь
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Пользователи сети восхитились снимком Кумейко.

Участница "Танців з зірками" случайно засветила голую грудь
Участница "Танців з зірками" случайно засветила голую грудь
Участница "Танців з зірками" случайно засветила голую грудь

Отметим, что девушка очень часто радует своих поклонников откровенными фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица, экс-солистка группы Nikita и бывшая участница проекта ''Танці з зірками'' Анастасия Кумейко, известная также как Dj Nana, показала поклонникам в сети эротический танец.

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