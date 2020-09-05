Участница "Танців з зірками" Слава Каминская оказалась под капельницей: звезда сообщила об отравлении

Obozrevatel Люди 09:44, 5.09.2020 Обновлено: 10:13, 5.09.2020

Украинская певица и участница шоу "Танці з зірками" Слава Каминская отравилась за два дня до выхода прямого эфира развлекательного шоу.

О плохом самочувствии звезда рассказала на своей страничке в Instagram.

Каминская опубликовала видео-сообщение и фото с капельницей и поведала, что была вынуждена прервать свою репетицию с партером по танцам и уехать домой, после чего звезда вызвала врачей для постановки диагноза.

"Улеглась артистка и ждет капельницу. Спасите-помогите, помогите-спасите! Любі друзі, что вам сказать? Все-таки это отравление. Конечно, смешочки смешочками, но это вот так", - сообщила артистка поклонникам.

Слава Каминская отравилась: звезда с капельницей.
https://www.instagram.com/babaslavka

Как оказалось, Каминская еще утром жаловалась фанатам в Instagram на плохое самочувствие, однако решила не оставаться дома и все-таки отправилась на репетицию. Свое плохое самочувствие звезда списывала на усталость, но состояние певицы только ухудшалось. В сети артистка даже пошутила, что ее пытались отравить конкуренты шоу "Танці з зірками".

Напомним, что Слава Каминская уже второй раз участвует в проекте "Танці з зірками". В прошлом году она присоединилась к шоу, однако не смогла продолжить свое участие из-за травмы позвоночника. В этом году звезда стала на паркет с партнером Дмитрием Дикусаром.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, о том, что судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма назвал самых слабых участников нового сезона. Также артист определил фаворитов проекта в 2020 году.

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