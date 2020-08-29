Участница "Танці з зірками" Дарья Петрожицкая: очень боюсь услышать критику, могу и расстроится

30 августа на телеканале "1+1" стартует новый сезон развлекательного шоу "Танці з зірками". В этом году в проекте примут участие 14 знаменитых участников, которые уже совсем скоро выйдут на паркет и поборются за главный танцевальный кубок.

Одной из участниц "Танці з зірками" стала украинская актриса Дарья Петрожицкая , известная своей ролью в сериале " Папик ". В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL Петрожицкая призналась, критику кого из судей "Танці з зірками" она боится больше всего. Также звезда рассказала, какие у нее отношения с партером по паркету Игорем Гелуненко .

Читайте также на OBOZREVATEL эксклюзивное интервью с участником "Танці з зірками" Арамом Арзуманяном.

Дарья Петрожицкая стала участницей проекта "Танцях з зірками" 1+1

– Расскажите ваши первые впечатления о "Танцях з зірками". Что вы ожидаете от проекта?

– Я настоящий фанат этого шоу, давно смотрю его и очень люблю. Недавно осознала, что мне очень нравятся комментарии судьи Екатерины Кухар, как она оценивает выступления участников. Но в то же время поняла, что очень боюсь услышать ее критику за выступление, могу и расстроится, но обещаю держаться. Я жду от этого проекта новых эмоций – хочу танцевать и проживать на сцене маленький спектакль под названием танец.

– Как проходят ваши репетиции? Вы будете совмещать работу и проект?

– Еще до начала репетиций я повредила немного спину и ногу, поэтому мне было тяжело начинать тренироваться. Но сейчас все хорошо, мы активно готовимся к первому прямому эфиру. Во время занятий я выжимаю из себя тот максимум, который могу. Так получилось, что участие в проекте "Танці з зірками" совпало со съемками второго сезона сериала "Папик", в связи с этим сейчас репетируем, когда у меня есть время.

Петрожицкая рассказала о "Танцях з зірками" Instagram Дарьи Петрожицкой

– Опишите вашего партнера по паркету Игоря Гелуненко . Легко ли вам было встать в пару с профессиональным танцором?

– У меня суперкрутой партнер! Он тот человек, которому я доверяю, и который меня мотивирует, заставляет работать. Когда мы разучивали пару "па" для съемок промо, а у меня что-то не получалось, он называл меня – "пирожок", а когда получалось – "бальница", и это меня радовало. Мы с ним оба новенькие на "Танцях з зірками", и, может, от этого нам так комфортно друг с другом. Посмотрим, что будет между нами на паркете.

– Что означает для вас танец?

– Считаю, что танец – это маленький спектакль. Я очень скучаю по сцене и по театру, поэтому танцевать для меня – это возможность пережить невероятные и новые эмоции.

– Как вы считаете, в чем секрет успеха хорошего танца?

– Танец – это не механические движения, его нужно прожить, показать историю во движении. Это то, что я планирую делать на паркете.

Ранее OBOZREVATEL сообщал список всех знаменитостей и известных танцовщиков, которые выйдут на паркет и поборются за кубок победителей шоу "Танці з зірками".