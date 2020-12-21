Участница 'Супер Топ-модель по-украински' впервые прокомментировала роман с басистом Imagine Dragons

Участница реалити "Супер Топ-модель по-украински" (Новый канал) Арина Любителева призналась, почему закончились ее отношения с американским музыкантом, басистом Imagine Dragons Беном Макки.

Пара встречалась около двух лет, но рассталась в конце 2019 года. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Нового канала.

Как стало известно, отношения Любителевой и Макки закончились прямо перед Новым годом – в католическое Рождество. Инициатива была со стороны модели.

По словам звезды проекта, они расстались на хорошей ноте и сам Макки не хотел этого, но для девушки эта история была закончена.

Так, причиной расставания стало то, что мужчина не был готов к серьезным отношениям.

"Мы с Беном практически съехались. Я искала место, где буду учиться в Лас-Вегасе – нашла хороший музыкальный колледж недалеко от его дома. Но в последний момент мы поняли, что не готовы к серьезным отношениям. Точнее, я была готова, а он – нет. Во-первых, колледж – это очень дорого. Во-вторых, ему нужно было оформить спонсорские документы и нести за меня полную ответственность, покрывать все мои расходы. А у Бена и так было много своих проблем", – отметила модель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арина Любителева рассказала, как страдала в детстве от буллинга. По словам девушки, в школе над ней регулярно издевались.