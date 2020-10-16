Участница "Супер Топ-модель по-украински" о нападении в метро: меня били головой о бетон, выдрали клок волос

Участница шоу "Супер Топ-модель по-украински" Анастасия Леухина (ХТЗ) вспомнила, как однажды ее избили в метро. Девушку повалили на пол и стали бить головой о бетон.

Подробностями эксклюзивно с OBOZREVATEL поделилась пресс-служба "Нового канала". По словам Анастасии, неприятная ситуация произошла с ней из-за ее "неподобающего" поведения в третьем сезоне проекта. Девушка отметила, что сейчас ей очень стыдно за себя в прошлом. Она готова доказать всем, что стала другим человеком.

"Когда я смотрела на себя в "Топ-модели по-украински", было стыдно, как никогда. У меня было время осознать свое поведение. Вселенная сработала максимально жестко по отношению ко мне. Помимо хейта и угроз в сети, у меня были стычки вживую. Однажды я спускалась на эскалаторе в метро и услышала крики девушки: "Как ты могла позволить себе такое поведение?". Потом эта же девушка схватила меня за голову и повалила на пол, начала бить головой о бетон. Ее оттащили с клоком моих волос. Для меня это было резкое озарение – поняла, что что-то делаю в жизни не так, если мне такое прилетает. Не хочу говорить, что изменилась – хочу показать. Никакой дичи, для меня на проекте будет только работа", – пообещала Леухина.

Анастасия Леухина пресс-служба Нового канала

Отмечается, что несмотря на скандальное поведение Анастасии, зрители проголосовали за то, чтобы увидеть ее в "Супер Топ-модели по-украински". Фишкой нового сезона станет возвращение наиболее ярких и крутых участников предыдущих шести сезонов. К слову, премьера шоу состоится 16 октября на "Новом канале".

Анастасия Леухина пресс-служба Нового канала

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская супермодель, ведущая проекта "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева и эксперты шоу– Соня Плакидюк и Сергей Никитюк заразились коронавирусом.