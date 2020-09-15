Участница шоу "Танці з зірками" преодолела коронавирус и вернется в проект

Звезда сериала "Папик", участница шоу "Танці з зірками" Дарья Петрожицкая выздоровела от коронавируса.

Радостной новостью актриса поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram. Артистка призналась, что не верила в COVID-19, пока не заболела.

"Тест отрицательный. Я здорова! Я не верила в COVID-19, но весь весенний карантин строго просидела дома (кроме эфира в "Голосі країни"). А он есть, очень похожий на тяжелый грипп, но еще тяжелее", – подчеркнула знаменитость .

Звезда сериала "Папик" выздоровела от коронавируса. Instagram Дарья Петрожицкая

Первые симптомы у Петрожицкой появились перед премьерой четвертого сезона шоу "Танці з зірками". Все началось с высокой температуры и ломоты во всем теле, а позже она потеряла обоняние.

Поклонники актрисы обрадовались, что она возвращается к работе, и пожелали ей удачи.

"Поздравляю! Жду уже в прямом эфире на "Танцях з зірками"! Болею за тебя!", Очень ждем паркете!", "Удачи вам", "Береги себя", "Ура! Мой голос за вас", – написали в комментариях.

В сети актрисе пожелали удачи. Instagram Дарья Петрожицкая

Поклонники обрадовались за актрису. Instagram Дарья Петрожицкая

Напомним, из-за коронавируса актриса не смогла выступить в первом прямом эфире проекта "Танці з зірками". Также была приостановлена съемка сериала "Папик". Во втором и третьем выпусках танцевального шоу Петрожицкой врачи уже разрешили выступать, но дистанционно. Поэтому в эфире показали запись танца. Но уже в воскресенье, 20 сентября, артистка выйдет на паркет "Танців з зірками" вместе со своим партнером Игорем Гелуненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский шоумен и ведущий Владимир Остапчук, у которого недавно подтвердился коронавирус, рассказал о своем самочувствии.