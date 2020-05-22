Участница "Холостяк-10" призналась, чем Макс Михайлюк ее сильно обидел на проекте

Участница шоу "Холостяк-10" Кристина, которая покинула проект в десятом выпуске, призналась, что Макс Михайлюк сильно ее обидел.

Об этом девушка рассказала в интервью изданию "Комсомольская правда".

Кристина из "Холостяк-10" Instagram @kris.chem

Так, по словам Кристины, ее очень обидели слова Холостяка о том, что она была нечестна с ним, и именно поэтому он не вручил ей розу. После ухода из проекта ей было очень тяжело и она даже обращалась за помощью к психологу.

"Я пыталась сама справиться с эмоциями, которые у меня возникли после проекта. Говорила сама себе: все нормально, я справлюсь, все к лучшему. Но это длилось буквально десять минут – затем опять слезы, обиды. После проекта у меня была обида на Макса за то, что он меня отпустил, и на себя – что не объяснила, почему так себя веду. Я справилась со своим состоянием только благодаря специалисту", – признается Кристина.

Кристина и Макс Михайлюк Instagram @kris.chem

Кристина и Макс Михайлюк Instagram @kris.chem

Кристина и Макс Михайлюк Instagram @kris.chem

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что участница "Холостяк-10" Даша Ульянова обратилась к поклонникам в сети перед финалом шоу, который состоится 22 мая.

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