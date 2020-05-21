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21 мая • обновлено в 14:35
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Участница "Холостяк-10" обратилась к поклонникам перед финалом: в сети ажиотаж

1.4т
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Участница "Холостяк-10" Даша Ульянова обратилась к поклонникам в сети перед финалом шоу, который состоится 22 мая.

Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала новый пост.

Даша Ульянова

Даша Ульянова

Instagram @dasha_ulyanovaa

Даша призналась, что ей грустно, что проект заканчивается:

"Я не устану повторять, что это было прекрасное время и признаюсь вам, мне даже немного грустно, что все заканчивается. Проект "Холостяк" всегда был моим любимым на ТВ. И я даже и представить не могла, что окажусь когда-нибудь в финале, да еще и с такой красивой историей любви".

Кроме того, участница поблагодарила своих поклонников:

"Спасибо, что разделяли со мной это время, поддерживали, как могли, сопереживали и даже настраивали на борьбу с девочками. Кто бы мог подумать, что у меня будет такая нереальная аудитория. Вы все, как и я: вечно молодые, с горящими глазами, кто-то уже с пухлыми губами. Сразу видно: мои люди. Я вам благодарна за все это счастье – быть для вас интересной. И как бы не сложилось завтра, не переставайте верить и мечтать, как и я..."

Даша Ульянова и Макс Махайлюк

Даша Ульянова и Макс Махайлюк

Instagram @dasha_ulyanovaa

Пост Даши вызвал ажиотаж в сети. Поклонники выразили надежду, что в финале Макс выберет именно ее. Кроме того, фанаты засыпали девушку комплиментами.

Участница "Холостяк-10" обратилась к поклонникам перед финалом: в сети ажиотаж
Участница "Холостяк-10" обратилась к поклонникам перед финалом: в сети ажиотаж
Участница "Холостяк-10" обратилась к поклонникам перед финалом: в сети ажиотаж
Участница "Холостяк-10" обратилась к поклонникам перед финалом: в сети ажиотаж
Участница "Холостяк-10" обратилась к поклонникам перед финалом: в сети ажиотаж
Даша Ульянова

Даша Ульянова

Instagram @dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова и Макс Михайлюк

Даша Ульянова и Макс Михайлюк

Instagram @dasha_ulyanovaa

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в финале "Холостяк-10" Макс Михайлюк поссорится и доведет до истерики одну из участниц.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
Тег
Холостяк-10
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