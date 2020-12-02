Экс-модель Ктиторчука Натали Ворона о подозреваемом в развращении детей: многие предпочитают молчать

Президент общественной организации "Красавицы Закарпатья" и экс-модель Натали Ворона прокомментировала OBOZREVATEL новость о задержании известного фотографа Александра Ктиторчука, которого подозревают в совращении несовершеннолетних девочек.

Экс-модель также принимала участие в одной из фотосессий Ктиторчука под названием "Берегите чувства", в которой Оля Полякова, Ольга Сумская, Натали Ворона и другие известные женщины снимались вместе со своими детьми.

Сама Ворона отмечает, что съемку помнит хорошо, ведь тогда впервые показала публике своего младшего сына, которому тогда было всего несколько месяцев. Кроме того, она отметила, что знает Ктиторчука уже более 20 лет. По ее словам, проект "Берегите чувства" был сделан настолько красиво, что ситуация, которая сегодня сложилась вокруг фотографа стала для нее шоком.

Натали Ворона с сыном в проекте Ктиторчука "Берегите чувства" www.aktstudio.com.ua

"По ситуации с девочками нужно спросить – что делали они без сопровождения взрослых у известного фотографа? Для меня это нонсенс. Я работаю с моделями и для меня самым строгим является этап собеседования с родителями, чтобы понимать, какие у нас общие цели", – отметила Ворона.

Кроме того, экс-модель сообщила, что многие девушки даже не рассказывают о таких инцидентах, предпочитая молчать. Однако, сам фотограф, по словам Вороны, не понимал своей ответственности в работе с несовершеннолетними.

"Главная проблема Александра в том, что он допустил данную ситуацию. Человек должен понимать свою ответственность, понимать, что перед ним – ребенок. Тем более, что эти фото выкладывать куда-либо без родителей нельзя. О чем думал человек, которому уже за 50 лет, непонятно. Хотя и родителям следует задуматься о моральном воспитании своих детей", – поделилась Натали Ворона.

Напомним, что в фотосессиях Ктиторчука принимали участие такие звезды украинского шоу-бизнеса, как Надежда Мейхер-Грановская, Оля Полякова с дочерью, Светлана Лобода, Ольга Горбачева, Наталья Могилевская и другие. Кроме того, фотограф работал также и в стиле ню. Подробнее о ситуации, что сложилась вокруг Ктиторчука и в чем его обвиняют, читайте в материале OBOZREVATEL.