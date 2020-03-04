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4 марта • обновлено в 09:46
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Участница Евровидения-2018 Самойлова обвинила Россию в подставе

11.4т
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Участница Евровидения-2018 от России Юлия Самойлова заявила, что ей не дали времени на подготовку своего номера для выступления в конкурсе.

Как передает Starhit, об этом артистка рассказала в интервью для шоу "Слушай, расскажи!"

Юлия Самойлова

Юлия Самойлова

gazeta.ru

Так, отмечается, что Самойлова должна была представлять Россию на Евровидении в 2017 году, однако тогда девушка не смогла участвовать, и ей пообещали, что она поедет на конкурс в 2018 году. Впрочем после этого, по словам Юлии, представители Первого канала с ней больше не связывались.

"Мне сказали об этом и пропали почти на год. До февраля месяца. Было неприятно. Я не понимала, чем заниматься. Не понимала – собирать команду или не собирать. Когда я звонила спросить, а когда будет песня, мне отвечали: "Юля, все будет, не переживай". И только в феврале мне представили ту самую композицию", – вспоминает Самойлова.

Юлия Самойлова

Юлия Самойлова

tv.ua

По ее словам, как раз в то время она перенесла операцию и ей требовался год на реабилитацию, но она все равно согласилась участвовать в конкурсе. Однако подготовить свое выступление тщательно Самойловой не дали – была всего одна репетиция.

"Мне сказали, мол, да что ты паришься – если что, там что-нибудь замажем или уберем, не переживай, это твоя репетиция. Вот и получилась моя репетиция..."

Юлия Самойлова

Юлия Самойлова

rg.ru

"То есть тебя просто подставили?" – поинтересовался у звезды ведущий.

"Ну, скорее, просто привыкли работать с более опытными артистами. И тогда это на меня вот так все свалилось. Я не знаю, как подготавливались другие артисты. Может, им хватало одного месяца", – ответила Самойлова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Юлия Самойлова
Место
Россия
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Россия же не тупая урина, - талант нужен, а не чей Крым, скачи...)))
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