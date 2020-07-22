Участница "Дома-2" сбежала с проекта и пожаловалась на насилие

Экс-участница скандального российского реалити "Дом-2", модель из Челябинска Ирина Науми пожаловалась на насилие на проекте.

Так, по словам 23-летней девушки, ее силой удерживали на шоу, а при попытке покинуть место съемок – избили. Об этом сообщает издание Znak.com.

Науми сообщила, что решила уйти из "Дома-2" после того, как ее поселили в один домик с парнем – другим участником шоу Павлом Бабичем и заперли там на ночь. В напуганном состоянии она выломала окно и выбралась из здания, после чего вызвала такси. Однако на улице Наумову задержали восемь сотрудников, которые "порвали куртку, толкали и таскали ее за волосы".

Участница "Дома-2" пожаловалась на насилие на проекте (Instagram Ирины Науми)

"Восемь мужчин, как мячик, бросают тебя из рук в руки. Мне порвали куртку, меня толкали, пинали, таскали за волосы. Это физическое насилие, оно ни в какой мере не должно быть применимо. В первую очередь я девушка, и ко мне мужчина применял физическую силу", – подчеркнула бывшая участница шоу.

Науми отметила, что ее отпустили, только когда поняли, что она вызвала полицию. После чего девушка написала заявление с требованием открыть уголовное дело, но получила отказ. Сейчас же она обратилась к депутату Госдумы РФ Владимиру Бурматову, который уже обратился в прокуратуру с требованием проверить действия полиции и разобраться в конфликте на съемочной площадке.

Ирина Науми пожаловалась на насилие на шоу "Дом-2" (Instagram Ирины Науми)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участник "Дом-2" Илья Яббаров отличился резким заявлением о женщинах. Так, по словам звезды, их призвание – "готовить, убирать и рожать детей". Яббаров отметил, что это все, на что способны женщины. А миром, по его мнению, должен править мужчина.