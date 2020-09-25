Участница американского реалити-шоу о похудении умерла в 41 год

Участница американского реалити-шоу о похудении "Я вешу 600 фунтов" Колиеза МакМиллиан умерла в возрасте 41 года.

Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на родных женщины. По словам семьи, Колиеза умерла в больнице недалеко от дома 22 сентября. Причина смерти пока неизвестна. Однако женщина страдала от проблем со здоровьем после операции по снижению веса.

Для операции по снижению веса она обратилась в медучреждение штата Техас. После у нее начались осложнения, в результате которых американку пришлось подключить к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Женщина находилась в критическом состоянии.

Колиеза МакМиллиан участвовала в восьмом сезоне телешоу в марте этого года. На момент съемок она весила около 291 килограмма. Мать четырех дочерей рассказывала, что решилась на участие в реалити для того, чтобы сломать привычку заедать проблемы и вернуть себе нормальную жизнь.

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