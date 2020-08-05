Участников The Killers обвинили в сексуальных домогательствах к пьяной девушке

Участников американской рок-группы The Killers обвинили в том, что они по очереди насиловали пьяную девушку.

Об этом рассказала в своем Twitter-аккаунте звукорежисер Чез Шерри, которая работала с коллективом более десяти лет назад, сообщает The Guardian.

По словам женщины, во время концерта в Милуоки (США) она услышала, как один из организаторов по рации говорил музыкантам, что в гримерке их ждет девушка, к которой они могут зайти по очереди. Шерри также утверждает, что позже артисты обменивались впечатлениями о контакте с ней.

The Killers Radio X

После окончания концерта охранник площадки заявил, что голая и пьяная девушка осталась лежать в гримерке. Однако проведенное расследование показало, что музыканты не домогались ее. Люди, которые работали на площадке, опровергли информацию о том, что видели в гримерке пьяную обнаженную девушку.

Предполагаемая жертва, попавшая после концерта за кулисы, также опровергла факт насилия. При этом расследование показало, что участники The Killers действительно позволяли себе грубые и сексистские комментарии.

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