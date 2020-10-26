Участники "Танці з зірками" поскандалили с судьями в прямом эфире: две пары могли покинуть шоу

В девятом эфире шоу "Танці з зірками" на канале "1+1" сразу несколько участников устроили словесные перепалки с членами жюри. Так, Надежда Мейхер резко отреагировала на критику со стороны Екатерины Кухар, а Сергей Танчинец разозлил Влада Яму.

Интересно, что обе пары (Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Сергей Танчинец и Яна Цибульская) в результате оказались претендентами на вылет с проекта. Инциденты произошли в прямом эфире "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Читайте все подробности девятого выпуска "Танців з зірками" в материале OBOZREVATEL.

В девятом выпуске "Танців з зірками" участники демонстрировали номера вместе с "выпускниками" предыдущих сезонов. Мейхер и Васюк танцевали с Даниэлем Салемом пасодобль, а Танчинец и Цибульская показали зажигательный фьюжн с Мишель Андраде.

Надежда Мейхер резко ответила Кухар на критику. Cкриншот видео (YouTube)

В результате члены жюри высказали им свои замечания, на что звезды отреагировали весьма резко. Надежда вступила в словесную перепалку с Катериной Кухар, которой не понравилась мимика певицы во время выступления. Также она ответила и на замечания Влада Ямы.

"Я не понимаю, Катя, что ты имеешь в виду под фразой "ротовая мимика". Когда человек танцует, он не просто стискивает зубы, я так не могу. У тебя такая "ротовая мимика" в каждом эфире, что мне еще расти и расти", – высказалась Мейхер, намекая, что Кухар слишком часто высказывает свое недовольство в шоу.

"И, возможно, где-то у меня бывает много классических движений руками, однако я их делала там, где это было нужно", – указала Надежда Владу Яме.

В свою очередь Сергей Танчинец разозлил Яму тем, что не прислушался к его замечаниям и, перебив судью, сказал "все там было хорошо". В результате хореограф отказался дальше комментировать выступление Танчинца.

Танчинец резко ответил Яме. Cкриншот видео (YouTube)

"Когда участники начинают оценивать сами себя, и спорить – я пас. Ты уже второй сегодня", – резко отреагировал Влад Яма.

Как выступали Надежда Мейхер, Кирилл Васюк и Даниэль Салем: видео

Как выступали Сергей Танчинец, Яна Цибульская и Мишель Андраде: видео

Отметим, после словесной перепалки с членами жюри, пары Васюк-Мейхер и Танчинец-Цибульская попали в номинацию на вылет. Они должны были бороться за право остаться на проекте, продемонстрировав "танцы за жизнь". Однако их спасла еще одна участница программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса Дарья Петрожицкая, которая выступала на шоу "Танці з зірками" вместе с Игорем Гелуненко, самостоятельно приняла решение покинуть проект.