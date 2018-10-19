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Участники шоу ''Танці з зірками-2018'' поженились: видео со свадьбы

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Участники шоу "Танці з зірками" Яна Цыбульская, которая танцует в паре с Русланом Сеничкиным, и хореограф Дмитрий Жук поженились. Отметим, что Жук выходил на паркет со Златой Огневич. Он покинул шоу еще во втором эфире.

О торжестве счастливые молодожены сообщили в Instagram.

Участники шоу ''Танці з зірками-2018'' поженились: видео со свадьбы
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"Моя вечность. Моя любовь. Мой муж Дмитрий Жук. Семья Жуков 18.10.18. На одну танцевальную семью больше", - написала Яна Цыбульская.

Как ранее писал OBOZREVATEL, голая Марченко показала, как чувствует себя после ''Танців з зірками''.

Читайте все новости по теме "Танцы со звездами" на OBOZREVATEL.

Тема
Танцы со звездами
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