Участники шоу ''Танці з зірками-2018'' поженились: видео со свадьбы

Участники шоу "Танці з зірками" Яна Цыбульская, которая танцует в паре с Русланом Сеничкиным, и хореограф Дмитрий Жук поженились. Отметим, что Жук выходил на паркет со Златой Огневич. Он покинул шоу еще во втором эфире.

О торжестве счастливые молодожены сообщили в Instagram.

"Моя вечность. Моя любовь. Мой муж Дмитрий Жук. Семья Жуков 18.10.18. На одну танцевальную семью больше", - написала Яна Цыбульская.

Как ранее писал OBOZREVATEL, голая Марченко показала, как чувствует себя после ''Танців з зірками''.