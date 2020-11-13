Участники шоу "Холостячка" откровенно рассказали о сложностях на проекте

Участники романтического реалити "Холостячка" на СТБ – Андрей Рыбак, Назар Дзивульский и Александр Эллерт рассказали, что для них является самым сложным на проекте.

У каждого из них свои страхи и переживания. Об этом претенденты на сердце главной "Холостячки" Украины Ксении Мишиной сообщили эксклюзивно для OBOZREVATEL.

Андрей Рыбак

"Атмосфера конкуренции. Она на проекте слишком нарочитая. За одной девушкой, которая тебе нравится, ухаживают сразу несколько парней. Если в обычной жизни на свиданиях ты просто стараешься хорошо провести время с человеком, то в реалити все сводится к соревнованиям. Ты чувствуешь, что тебя поджимают конкуренты. Очень сложно забыть об этом ощущении, когда сегодня с Ксенией встречаешься ты, а завтра – уже кто-то другой. Из-за переживаний совершаешь ошибки, ведешь себя странно. Ксюша может это воспринять как неуверенность или нервозность. А на самом деле ты просто пытаешься выглядеть лучше, чем другие парни".

Андрей Рыбак sydney.in.ua

Назар Дзивульский

"Находиться в доме, где нет связи и возможности работать. Ведь работа и самореализация для меня играют очень важную роль. Также расстояние с родными и друзьями, которых мне не хватает".

Назар Дзивульский nv.ua

Александр Эллерт

"Показывать свои чувства перед камерами и находиться в условиях конкуренции. До проекта мне казалось, что все будет намного легче".

Александр Эллерт Телеканал СТБ

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали конфуз с "холостячкой" Мишиной во время "изнасилования".