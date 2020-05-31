Участники Нацотбора удивили ярким видео в День Киева: за что музыканты любят столицу

Ко дню Киева, который традиционно отмечается в последнее воскресенье мая, участники Национального отбора на Евровидение-2020, украинская группа [O] презентовала клип "Києве мій".

Яркое видео покорило поклонников коллектива. Интересно, что к съемкам нового клипа группа приобщила киевлян. Видео опубликовано на YouTube-канале [O] ​​(смотрите ролик в конце новости).

Группа [O] – "Києве мій" Пресс-служба

Таким образом группа показала любимые места в Киеве, связанные с особыми воспоминаниями. Клип создан при поддержке команды DRONARIUM, которая предоставила и сняла специально для клипа лучшие кадры Киева с дрона.

"Наш клип "Києве мій" мы дарим городу, в котором осуществляются наши мечты. Киев – это город, который вылепил с каждого из нас человека, музыканта, личность. Мы решили выразить свой "салют" Киеву и людям, которые здесь живут. В теплое время года здесь просто рай, кто живет, тот знает. Особенно в пору фестивалей. А ради этого можно и зиму, и карантин потерпеть!" – поделились впечатлениями музыканты группы [O].

Группа [O] Open.ua

Режиссерами видео стали киевляне, а смонтировали его музыкант Иван Дорн и бас-гитарист группы [О] Егор Гавриленко.

Каждый участник группы: Ольга Чернышова (фронтвумен), Александр Каспров (саунд-продюсер), Егор Гавриленко (бас-гитарист), приехал в Киев учиться, работать, осуществлять свои мечты. Все песни группы написаны в Киеве. По словам музыкантов, им не хватало лишь песни о самом городе.

Ольга Чернышова, фронтвумен [O] Пресс-служба

Группа также рассказала о выходе нового альбома, в состав которого вошли следующие треки:

"Києве мій" – это словосочетание уже давно стало родным, и нам (музыкантам коллектива – Ред.) тоже. Эта песня – наша ода летним вечерам столицы. Гуляйте под нее по городу и танцуйте на вечеринках.

"Там, куда я ухожу" – песня о мечте, о предчувствии своего предназначения, своего особого пути.

"Золотая пора" – песня, в которую мы вложили наши аффирмации на случай непростой минуты, но и в счастливые тоже пригодятся!

Ремикс на песню "Там, куди я йду" написан нашим давним другом P. Pat – это еще один положительный танцевальный трек на все случаи жизни!

Егор Гавриленко, бас-гитарист [O] Пресс-служба

Александр Каспров, саунд-продюсер [O] Пресс-служба

Также участники [O] дали советы своим слушателям, которые им самим помогают всегда быть на позитивной волне:

Вместо слез – танцуй! Физическая активность меняет качество мыслей уже на 10-й минуте. Это эффективный способ переключиться, если вы застряли в какой-то эмоции или ситуации.

Отпусти прошлое, не жалей ни о чем. Все мы слышали эти слова, но их надо воплотить самому. Делать это регулярно и настойчиво. Мы с вами!

Посмотри вокруг – ты не один! Даже ученые уже доказали, что основа счастья человека – это глубокие близкие отношения. Мы тоже над этим работаем.

Благодари за все!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко показал оригинальное видеопоздравление с наступающим Днем Киева, который будут отмечать уже в воскресенье, 31 мая. На ролике для киевлян "запели" памятники.