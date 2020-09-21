Участник "Танців з зірками" удивил страстным поцелуем на паркете: в сети – волна критики

Участник проекта "Танці з зірками", спортсмен и бывший герой шоу "Холостяк" Сергей Мельник откровенно поцеловал свою партнершу Аделину Дели, чем спровоцировал ажиотаж в сети.

Так, пикантная выходка Мельника, по мнению многих зрителей, была совершенно неуместна во время номера. Особенно в том случае, когда сам танец участника не был технически сильным. Видео выступления опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

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Аделина Дели и Сергей Мельник на паркете исполнили страстную румбу под саундтрек фильма "50 оттенков серого". Вместе с парой на паркете появились еще две девушки: Даша Ульянова, которая стала победительницей проекта "Холостяк" в 2020 году, а также Елена Головань – финалистка "Холостяка" в 2015 году (тогда главным героем сезона и был Сергей Мельник).

В конце танца Мельник поцеловал свою партнершу по проекту, а позже получил пощечину прямо на паркете от Елены Головань.

Многие пользователи сети не оценили такую откровенность во время прямого эфира телешоу, а также посоветовали Сергею сосредоточиться на танце и технике движений, а не на представлении.

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"Какой-то стриптиз, эротический танец – но не румба. За что такие высокие оценки?" – возмутились пользователи.

"Поцелуй и пощечина были лишними, танца я там не увидела", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время четвертого эфира шоу "Танці з зірками 2020" экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и ее партнер Кирилл Васюк восхитили зрителей страстным танго и получили рекордную оценку – 40 баллов от судей.