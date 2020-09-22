Участник "Танців з зірками" Цимбалюк о первом браке: я понял, что это того не стоит

Украинский актер, участник шоу "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк признался, что был женат. Его первый брак длился два года.

В эфире программы "Зірковий шлях" 30-летний секс-символ украинского кино рассказал, что только недавно понял, что такое любовь. Напомним, в прямом эфире танцевального проекта артист сделал предложение своей возлюбленной Тине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На тот момент казалось, что это очень важно. Прошло время – и я понял, что это того не стоит", – поделился Цимбалюк.

Артист отметил, что с бывшей женой расстался мирно, но сейчас не общается с ней. Впоследствии он встретил Тину, которая перевернула его жизнь. Пара познакомилась на съемках клипа мультиартиста Монатика, но любовь с первого взгляда в них не произошла.

"Она там была гримером. Понравилась мне, но так получилось, что когда она меня увидела, попросила, чтобы меня подготовили к кадру ее ассистенты. А через несколько дней мы друг на друга подписались в Instagram. Но несколько лет не было никакой реакции. Кто сделал первый шаг? Я – отправил смайлик на сториз", – рассказал актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время второго прямого эфира "Танців з зірками" Тарас Цимбалюк едва не уронил партнершу.