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23 января • обновлено в 16:52
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"Камон, повзрослейте": участник "Танців з зірками" разжег среди украинцев споры заявлением о разводе

1.8т
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Украинский ведущий и участник "Танців з зірками" Владимир Остапчук, который в октябре заявил о разрыве с женой Еленой Войченко, начал бракоразводный процесс.

Так, на своей странице в Instagram он опубликовал фото из Подольского районного суда, где рассматривается дело. А также ответил на вопросы многих своих поклонников, которые спрашивали у него советы по поводу развода.

Елена Войченко и Владимир Остапчук

Елена Войченко и Владимир Остапчук

Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Неожиданно, но меня после вчерашних сторис буквально засыпали вопросами и советами в схожей со мной ситуации. Разводиться или нет, а как же дети, может потерпеть и т.д. Чужая семья – потемки. Поэтому советов никаких я вам дать не могу. Это ваша жизнь, ваш путь и ваши решения. Единственное, что нужно помнить всегда – жизнь дана лишь раз, в этом то ее прелесть. Больше такого не будет никогда. Поэтому живите здесь и сейчас", – написал Остапчук.

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Владимир Остапчук

Владимир Остапчук

Фото: instagram/vova_ostapchuk

Также по поводу своей ситуации Владимир добавил, что развод – это не "бросить детей". Ведь, по его словам, "хороший папа может жить отдельно, а плохой всю жизнь рядом".

Владимир Остапчук с детьми

Владимир Остапчук с детьми

Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Развод – это не "бросить детей", "забыть" или "быть эгоистом". Хороший папа может жить отдельно, а плохой всю жизнь рядом. Камон, повзрослейте", – подытожил шоумен.

Отметим, что поклонники неоднозначно отреагировали на новую публикацию Остапчука. Одни написали, что он "сказал все верно". А другие, что шоумен "будет жалеть, что потерял такую женщину".

"Камон, повзрослейте": участник "Танців з зірками" разжег среди украинцев споры заявлением о разводе
"Камон, повзрослейте": участник "Танців з зірками" разжег среди украинцев споры заявлением о разводе
"Камон, повзрослейте": участник "Танців з зірками" разжег среди украинцев споры заявлением о разводе
"Камон, повзрослейте": участник "Танців з зірками" разжег среди украинцев споры заявлением о разводе
"Камон, повзрослейте": участник "Танців з зірками" разжег среди украинцев споры заявлением о разводе
"Камон, повзрослейте": участник "Танців з зірками" разжег среди украинцев споры заявлением о разводе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно развелась с мужем, закрутила новый роман.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Владимир Остапчук
Место
Украина
Тег
Танці з зірками
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