Участник "Танців з зірками" Позитив заразился коронавирусом

Украинский певец, экс-участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) заболел коронавирусом. Его партнерша Юлия Сахневич получила отрицательный результат на COVID-19.

Из-за болезни пара не смогла выступить на паркете шоу во время седьмого выпуска 11 октября из-за плохого самочувствия. Об этом объявил в прямом эфире канала "1 + 1" Позитив из своего дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, певец рассказал, что ранее во время одной из репетиций Сахневич потеряла сознание. После этого они сдали тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Через некоторое время участники вновь решили провериться. Перед своим выступлением Позитив рассказал, что его второй тест показал положительный результат. Сахневич не вышла на связь, но известно, что она здорова.

Сахневич и Позитив не выступили в седьмом выпуске шоу. viva.ua

"Жаль, что вы не увидите наш пасодобль, ведь мы очень хорошо подготовились. Если позволит наше здоровье, то в следующем эфире мы покажем этот танец онлайн", – отметил Позитив.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам шестого выпуска "Танці з зірками" шоу покинули Олег Винник и Алена Шоптенко, а также Тарас Цимбалюк и Яна Заец. Подробнее о том, как прошел шестой эфир читайте по ссылке.