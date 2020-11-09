Участник "Танці з зірками" закрутил роман с Ризатдиновой: секрет раскрыли в прямом эфире

Участник "Танців з зірками", футболист Сергей Мельник в 11 выпуске шоу признался, что закрутил роман с гимнасткой и финалисткой предыдущего сезона Анной Ризатдиновой.

По словам влюбленных, страсть между ними вспыхнула после совместного выступления в одном из выпусков "Танців", когда участники ставили номера вместе с "выпускниками" проекта. Спустя две недели, Анна и Сергей в прямом эфире канала "1+1" подтвердили, что между ними – романтические отношения (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Читайте все подробности 11 эфира "Танців з зірками" по ссылке.

Так, в одиннадцатом выпуске все артисты выступали вместе со своими родными, и близкими: родителями, детьми или возлюбленными. Родственники Сергея Мельника не могли присутствовать на "Танцях" в связи с семейными обстоятельствами. Ризатдинова же охотно согласилась помочь участнику.

Мельник пояснил, что за короткое время Анна успела стать для него "родным человеком". Мужчина также отметил, что это именно та девушка, которую он так долго искал.

"Этого человека подарил мне проект. Ради нее я готов рвать и идти до конца. После нашего первого танца, с Аней Ризатдиновой было несколько встреч. Мне кажется, что это именно та девушка, которую я так долго искал. Надеюсь, у нас получится так, как у Комарова и Кучеренко (пара поженилась после участия в проекте, – Ред.)", – отметил Мельник.

"Сереже хочется довериться, рядом с ним можно почувствовать себя девочкой. Между нами начали зарождаться романтические отношения", – добавила, в свою очередь, Ризатдинова.

Пара станцевала страстную румбу и закончила свое выступление горячим поцелуем. Их выступление оценили в 39 баллов из 40 возможных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одиннадцатом выпуске шоу "Танці з зірками" украинская певица Надежда Мейхер впервые показала своих дочерей: 8-летнюю Анну и 5-летнюю Марию.