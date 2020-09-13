Участник "Танці з зірками" Цимбалюк рассказал о своей возлюбленной

Украинский актер и участник шок "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк рассказал о личном.

Об этом говорится в "Светской жизни".

Артист признался, что у него есть возлюбленная Тина Антоненко, которая работает визажистом и фотографом.

Тарас Цимбалюк рассказал о своей возлюбленной.

Цимбалюк отметил, что с Тиной у него серьезные отношения. Актер также признался, все его предыдущие романы — "просто какое-то знакомство с женским полом".

Во время интервью Кате Осадчей знаменитость рассказал, где он познакомился с будущей возлюбленной.

"Тина там была художницей по гриму. Мы увидели друг друга и смутились. Она попросила ассистентку подготовить меня для кадра, она отказалась со мной работать. Сейчас она говорит, что я ей понравился и она покраснела сразу", - отметил артист.

Тарас Цимбалюк и Тина Антоненко.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что во время второго прямого эфира "Танців з зірками" актер Цимбалюк едва не уронил партнершу.