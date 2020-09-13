Участник "Танці з зірками" Цимбалюк рассказал о своей возлюбленной
Украинский актер и участник шок "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк рассказал о личном.
Об этом говорится в "Светской жизни".
Артист признался, что у него есть возлюбленная Тина Антоненко, которая работает визажистом и фотографом.
Цимбалюк отметил, что с Тиной у него серьезные отношения. Актер также признался, все его предыдущие романы — "просто какое-то знакомство с женским полом".
Во время интервью Кате Осадчей знаменитость рассказал, где он познакомился с будущей возлюбленной.
"Тина там была художницей по гриму. Мы увидели друг друга и смутились. Она попросила ассистентку подготовить меня для кадра, она отказалась со мной работать. Сейчас она говорит, что я ей понравился и она покраснела сразу", - отметил артист.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что во время второго прямого эфира "Танців з зірками" актер Цимбалюк едва не уронил партнершу.