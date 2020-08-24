Участник "Танці з зірками" Арам Арзуманян: выступать на шоу сложнее, чем поднять тяжеленную штангу

Украинский актер Арам Арзуманян, получивший известность благодаря лентам " Скажене весілля" и "Великі вуйки ", стал одним из участников четвертого сезона шоу "Танці з зірками". Актер сейчас не только принимает участие в новых проектах, но и активно готовится к первому эфиру танцевального шоу.

В преддверии нового сезона "Танців з зірками" OBOZREVATEL пообщался с артистом и узнал о его личных переживаниях перед шоу и сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться перед началом прямых эфиров.

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Арам Арзуманян стал участником нового сезона "Танців з зірками" Пресс-служба 1+1

— Какие у вас были первые впечатления о проекте "Танці з зірками"? Почему решили принять участие и что вы ожидаете от шоу?

— Думаю, что говорить о первых впечатлениях о самом крутом шоу страны, как минимум слов не хватит! Очень яркое, очень веселое и одновременно очень "переживательное" шоу! Когда мне предложили принять участие в проекте, я сразу согласился, не думая... Но буквально через пять минут после того, как сказал да, меня немного охватило волнение: а смогу ли я? Ведь среди всех звезд я "самая маленькая пушистая звездочка", и, чтобы соответствовать слову "звезда", мне нужно очень круто танцевать, быть ярким, запоминающимся зрителю и мегахаризматичным...

Вот тогда я и занервничал, но сразу успокоился – по сути, мне просто нужно оставаться собой. От проекта я в любом случае получу пользу: минимум – научиться танцевать, и максимум – научиться танцевать и победить в проекте!

Арам Арзуманян поделился впечатлениями о новом сезоне "Танців з зірками" Пресс-служба 1+1

— В вашем понимании, что такое танец? Это уникальный способ выражения эмоций или просто метод поддержания физической формы?

— О, танец! До проекта я никогда не танцевал. В моей жизни не было ничего, что в праве называться "танец". Мало того, я даже не знал, что существует столько разновидностей танца: современные, хип-хоп, бальные, и много других, не пересчитать словом! Для меня, как профессионального спортсмена-пауэрлифтера в прошлом, танец – это что-то очень нереальное и, при этом, признаюсь, сложнее поднятия тяжеленной штанги!

— Во время подготовки к прямым эфирам шоу, с какими сложностями сталкиваетесь?

— Мои сложности – это мои спортивные травмы, которые спустя столько лет, а именно 8 лет прошло, как я оставил пауэрлифтинг, дают о себе знать. Но я силен не только телом – характер лечит все. Страха нет, но есть природное переживание того, что могу что-нибудь забыть, ведь это ново для меня.

Арам Арзуманян в шоу "Танці з зірками" Пресс-служба 1+1

— В чем секрет успеха хорошего танца?

— В моем случае, наверное, в получении удовольствия от того, что делаешь, как говорится – кайфонуть. Ну и плюс пластика, танцевальный слух и конечно харизма! Что и будет в нашей паре фишкой.

— Опишите свою партнершу. Легко ли вам было встать в пару с Тоней Руденко ?

— Тоня – самая эластично-пластично-танцевально-харизматичная партнерша! Получилось одним словом? (смеется) Она может все! Спрашиваете, легко ли мне? Конечно! Тоня до мельчайших деталей объясняет "понятным мне языком" что и как нужно делать. И профессионально терпит, когда у меня это не получается сразу. Кстати, у нас много общего – мы оба в прошлом спортсмены. Тоня мастер спорта по художественной гимнастике, а я по пауэрлифтингу. Хочу со всей смелостью сказать, что пара Арам и Тоня будет удивлять каждый раз своими крутыми танцами!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хореографа Илону Гвоздеву раскритиковали в сети за то, что она участвует в новом сезоне шоу "Танці з зірками", будучи на восьмом месяце беременности.

Также OBOZREVATEL сообщал список всех участников нового сезона шоу "Танці з зірками", которые выйдут на паркет и поборются за кубок победителей.