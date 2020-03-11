Участник Little Big женился: первые фото со свадьбы

Участник группы Little Big, которая будет представлять Россию на Евровидении-2020, Антон Лиссов женился.

Первыми свадебными фотографиями поделились на своих страницах в Instagram сами молодожены.

Антон Лиссов ria.ru

Избранницей Лиссова стала фотограф Анжелика Иванова. Известно, что свадебная церемония прошла в Санкт-Петербурге: сначала пара расписалась во Дворце бракосочетания, а затем отправилась в ресторан.

"Никогда не думала, что свадьба может пройти так легко и естественно! Во многом это заслуга тех, кто был с нами в этот день! Стоя там, посреди большого зала, держась за любимую лапу, я по настоящему выдохнула. В первый раз после официального мероприятия, ко мне вернулось ощущение детского праздника, когда хочется собираться так еще и еще!", – поделилась своими эмоциями Иванова.

Кроме того, фотографиями со свадебной церемонии поделился на своей странице в Instagram и сам фотограф.

Антон Лиссов женился Instagram @vankou

Для церемонии бракосочетания невеста выбрала пышное платье с открытыми плечами, а жених – классический черный костюм.

Антон Лиссов женился Instagram @vankou

Впрочем, судя по фото, в ресторане Анжелика сменила наряд: вместо белого платья девушка позировала в блестящем и серебристом с глубоким декольте.

Антон Лиссов женился Instagram @vankou

Антон Лиссов женился Instagram @vankou

Антон Лиссов женился Instagram @vankou

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