Участник "Холостячки" прокомментировал скандал вокруг "измены" на проекте
Участник реалити "Холостячка", автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт прокомментировал разгоревшийся на шоу скандал вокруг его друга Алесандра Рыбака. Мужчина во время седьмого выпуска рассказал, что имел отношения, будучи уже в проекте.
Так, по словам Эллерта, он ничего не знал о "двойной жизни" своего друга. Комик отметил, что на шоу они с Рыбаком не обсуждали отношения друг друга и не лезли с расспросами, поэтому для него это было тоже "сюрпризом". Такими подробностями Александр поделился на личной странице в Instagram.
"Для меня, как и для многих из вас, это тоже был сюрприз. На съемках "Холостячки" мы не навязывались, не лезли, не расспрашивали, не трогали и не обсуждали отношения друг друга... И моя позиция в этом вопросе предельно проста: "Всем чем надо – помогу! Только скажи". Но он молчал! В итоге оказалось, что он и актер, и режиссер... А мы с вами зрители, наблюдаем по желанию", – заявил Эллерт.
Он также добавил, что после этой ситуации его отношение к Рыбаку не изменилось. Они все так же очень близко дружат.
Рыбак также решил ответить на критику подписчиков в своих соцсетях. Многие юзеры часто упрекают его и Эллерта за то, что они вдвоем пришли бороться за сердце Холостячки Ксении Мишиной.
"Зачем вам Мишина? Вам и вдвоем хорошо", "Голубки", "Лучшая пара на проекте". Обожаю эти комментарии! Ведь невозможно отделить дружбу от отношений, верно?! Как можно и дружить с кем-то, и любить кого-то?! Нереально! Осторожно, сарказм! Не пораньтесь! А нам и вправду хорошо! Весело и смешно! Где угодно! Можно дружить и любить! Можно не завидовать и поддерживать друг друга! Представляете?! Не мешайте дружбу и любовь! И все у вас будет хорошо!" – отметил Андрей.
Как сообщал OBOZREVATEL, в седьмом выпуске "Холостячки" Ксения Мишина сказала, что Алексей Тригубенко является ее фаворитом и "№1 в ее топ-листе". Мужчина продолжит бороться за сердце актрисы.