Участник "Холостячки" назвал причину своего вылета из шоу

Экс-участник реалити-шоу "Холостячка" Евгений Ковтуненко назвал главную причину своего вылета в седьмом эфире из шоу.

На странице в Instagram мужчина опубликовал пост, в котором рассказал, почему его не выбрала Мишина. Он отметил, что "Холостячка" не имела к нему чувств, связанных с "внутренней химией". Ковтуненко признался, что никак не мог повлиять на выбор девушки.

"Для меня переломным моментом стало осознание. Осознание того, что ты никак не можешь повлиять на чувства другого человека. Ни целеустремленность, ни деньги, ни выпрыгни ты хоть из трусов – это все бесполезно, если нет внутренней химии. Вы даже можете быть, вроде как, „на одной волне", но как оказалось, встать на эту волну на разных лайнапах. Я показал всему миру свой пример мужчины, уверен, это послужит многим уроком. Я был честен и искренен. Ибо любовь не знает полумер", – объяснил в Instagram экс-участник.

Евгений Ковтуненко. Instagram Евгения Ковтуненко

Кроме того, Ковтуненко признался, что готов к новым отношениям и планирует в ближайшем будущем создать семью.

"Сейчас я вхожу в новый этап своей жизни, в котором я открыт ко всему новому. К новым отношениям, новым проектам, новому себе! Хочу найти свою любовь и создать семью, о которой я так давно мечтаю. Хочу делать только то, что мне в кайф. Хочу быть счастливым и проживать свою жизнь в удовольствии на максимум! Хочу помогать людям и нести добро", – написал экс-участник.

Стоит отметить, что в седьмом выпуске во время церемонии роз "Холостячка" приняла решение оставить в проекте Андрея Рыбака, Алексея Тригубенко и Александра Эллерта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на шоу "Холостячка" разгорелся скандал: участник признался в "измене".