Участник "Х-Фактор" угодил за решетку за убийство

Участника шоу "Х-фактор-6" Ярослава Ромашова из города Борзна в Черниговской области посадили в тюрьму за убийство.

По данным местного издания "Вісник Ч", он получил семь лет лишения свободы из-за лишения жизни дедушки своей жены.

Уточняется, что Ромашов проживал с возлюбленной Марией и дедушкой в одном доме. 8 марта 2018 мужчина якобы сильно избил пожилого человека по просьбе жены "успокоить" пенсионера, который громко стонал.

На теле покойного обнаружили синяки на лбу, носу, под глазами. Были сломаны кости носа и ребра. Умер дедушка от отека головного мозга.

Ромашов участвовал в шестом сезоне шоу "Х-фактор" с песней Аллы Пугачевой "Отдыхай". Он не прошел дальше, получив от судей четыре "нет".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинские рокеры Epolets из "Х-фактора" выпустили релиз свежего сингла "Казка" и яркий клип на песню.

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