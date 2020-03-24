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24 марта • обновлено в 17:21
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Участник группы Radiohead заподозрил у себя коронавирус: он не может сдать тест

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Гитарист культовой группы Radiohead Эдвард О`Брайен убежден в том, что заразился коронавирусом.

Так, по словам музыканта, у него проявились все симптомы опасной болезни, но ему не удалось сдать тест на COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Эдвард О`Брайен

Эдвард О`Брайен

Фото: instagram/eobofficial

"На протяжении 10 дней я чувствовал симптомы, напоминающие грипп. На днях потерял способность ощущать вкус и запах. Сейчас мне немного лучше. Я не сделал тест на коронавирус, потому что его сложно достать. Кроме того, я считаю, что тесты важнее и ценнее для других людей, которые в зоне риска", – написал Эдвард.

Также он отметил, что решил самоизолироваться до полного выздоровления.

Эдвард О`Брайен

Эдвард О`Брайен

Фото: instagram/eobofficial

"Я в хорошем расположении духа и жду полного выздоровления. Конечно же, нахожусь в изоляции. Берегите себя и других", – подытожил музыкант.

Sending love and strength EDX

Публикация от EDward O'Brien (@eobofficial)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, норвежский актер и звезда сериала "Игра престолов" Кристофер Хивью заразился коронавирусом COVID-19.

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Автор
Кристина Долматова
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