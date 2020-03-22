В воскресенье, 23 марта, на канале "1+1" прошел одиннадцатый выпуск шоу "Голос країни-10". Участник команды Дмитрия Монатика Сергей Роман исполнил песню "Несе Галя воду" и восхитил сеть.

Ролик разместили на официальном Youtube-канале шоу. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Мне понравилось! Очень необычное исполнение", "Люблю украинскую песню. Браво", "Молодец, очень красиво", "Интересно! Браво!", "Молодец, так звучит Украина", - комментируют видео в сети.

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