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23 марта • обновлено в 01:21
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Участник "Голоса Країни" восхитил исполнением народного хита

2.2т
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В воскресенье, 23 марта, на канале "1+1" прошел одиннадцатый выпуск шоу "Голос країни-10". Участник команды Дмитрия Монатика Сергей Роман исполнил песню "Несе Галя воду" и восхитил сеть.

Ролик разместили на официальном Youtube-канале шоу. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Участник "Голоса Країни" восхитил исполнением народного хита

"Мне понравилось! Очень необычное исполнение", "Люблю украинскую песню. Браво", "Молодец, очень красиво", "Интересно! Браво!", "Молодец, так звучит Украина", - комментируют видео в сети.

Участник "Голоса Країни" восхитил исполнением народного хита
Участник "Голоса Країни" восхитил исполнением народного хита
Участник "Голоса Країни" восхитил исполнением народного хита
Участник "Голоса Країни" восхитил исполнением народного хита
Участник "Голоса Країни" восхитил исполнением народного хита

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Автор
Мария Дидык
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