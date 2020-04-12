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12 апреля • обновлено в 22:51
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Участник "Голоса країни-10" перепел Rammstein и поставил Кароль на колени

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Участник команды Тины Кароль Артем Семенов восхитил сеть исполнением легендарной песни немецкой группы Rammstein. В конце выступления артисту даже удалось поставить свою звездную наставницу на колени.

Артист исполнил композицию "Du Hast" (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Участник "Голоса країни-10" перепел Rammstein и поставил Кароль на колени

Скриншот из видео

Участник "Голоса країни-10" перепел Rammstein и поставил Кароль на колени

Скриншот из видео

Участник "Голоса країни-10" перепел Rammstein и поставил Кароль на колени

Скриншот из видео

"Мой фаворит из команды Тины", "Мне очень понравилось, как спел Артем", "Тина поклонилась! Реально чувак удостоился", "Болею за Артема Семенова, хороший номер, интересная интерпретация, необычная личность с глубоким внутренним миром!", - комментируют выступление в сети.

Участник "Голоса країни-10" перепел Rammstein и поставил Кароль на колени
Участник "Голоса країни-10" перепел Rammstein и поставил Кароль на колени
Участник "Голоса країни-10" перепел Rammstein и поставил Кароль на колени
Участник "Голоса країни-10" перепел Rammstein и поставил Кароль на колени

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи проекта Дан Балан и Тина Кароль вновь подогрели слухи о своих отношениях, поговорив о "будущей свадьбе".

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Автор
Мария Дидык
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