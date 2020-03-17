Российский музыкант Юрий Музыченко, который поедет вместе с Little Big на Евровидение, рассказал неожиданные подробности из жизни певца Иосифа Кобзона. Так, тот заявил, что артист долгое время был "главным мафиози Москвы".

Об этом Музыченко рассказал в подкасте "Без души" комика Данилы Поперечного (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

Артист рассказал, как работал клоуном на праздниках и однажды посетил мероприятие, которое организовывала семья Кобзона.

"Я тогда знать не знал, и тут на вертолете прилетает Кобзон. Я даже не знал, что за праздник. И тут я к Кобзону подлетаю именно в тот момент, когда огромный чувак с шрамом на еб*ле стает на колено и целует ему руку на лестнице. И я уже подлетел, я не понимаю что происходит. Я уже в движении, мне нельзя пасовать, я же клоун, должен идти до конца. И такой, ну ладно, и становлюсь в очередь за ним, тоже на колено", - рассказал Музыченко.

Скриншот из видео

"Я потом отхожу в сторону, спрашиваю, что за х*йня происходит, а мне все говорят: "ты что, не в курсе? Кобзон - главный мафиози Москвы уже много лет", - добавил артист.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Яна Рудковская раскритиковала песню Uno группы Little Big для Евровидения-2020. Продюсер Димы Билана призналась, что она ожидала большего.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.