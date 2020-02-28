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28 февраля • обновлено в 11:32
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Участие Украины в Евровидении-2020 оказалось под угрозой: что произошло

2.9т
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Участие Украины в песенном конкурсе Евровидение-2020 оказалось под угрозой из-за блокировки счетов "Суспільного мовлення".

Об этом говорится на странице "Суспільне" в Facebook.

Участие Украины в Евровидении-2020 оказалось под угрозой: что произошло
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"Сейчас арест счетов уже делает невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производство по взысканию с "Суспільного" долга на сумму более 10 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина не принимала участие в конкурсе Евровидение-2019. В прошлом году победительницей Нацотбора стала певица MARUV, однако она отказалась от участия в конкурсе после скандала, возникшего из-за ее выступлений в РФ.

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Автор
Мария Дидык
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фил филька
фил филька
минюст забыл чей крым?))
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2
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
А я уж думал исполнитель не знает чей Крым?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
за последние года одни проблеммы в украине с политшоу эвровидение
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