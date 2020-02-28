Участие Украины в Евровидении-2020 оказалось под угрозой: что произошло

Участие Украины в песенном конкурсе Евровидение-2020 оказалось под угрозой из-за блокировки счетов "Суспільного мовлення".

Об этом говорится на странице "Суспільне" в Facebook.

"Сейчас арест счетов уже делает невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производство по взысканию с "Суспільного" долга на сумму более 10 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина не принимала участие в конкурсе Евровидение-2019. В прошлом году победительницей Нацотбора стала певица MARUV, однако она отказалась от участия в конкурсе после скандала, возникшего из-за ее выступлений в РФ.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!