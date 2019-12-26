"Убиваете бездействием": Разин разразился обвинениями в адрес Зеленского

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в бездействии.

Так, на своей странице в Instagram Разин опубликовал новый пост, в котором гневно обратился к Зеленскому.

Андрей Разин politsib.ru

Поводом для этого стала ситуация с солисткой группы "Фристайл" Ниной Кирсо, которая уже больше года находится в коме.

По мнению Разина, со стороны Зеленского — предательство то, что он никак не может наладить отношения между Россией и Украиной. Ведь, как пишет продюсер, у семьи певицы нет денег на лечение, а он готов помочь, однако пока что Разин не может провести девятнадцать концертов на территории Украины.

"Считаю большим предательством Владимира Зеленского, президента Украины, что он никак не может помочь наладить отношения между артистами наших стран. Володь, пойми, что Нина Кирсо, солистка группы "Фристайл", лежит в коме. Ей требуется помощь. Семья уже еле-еле тянет. "Дискотека "Союз" готова оказать ей помощь, но никто из вас не может решить этот вопрос. Я обращался к министру культуры Украины с просьбой разрешить "Дискотеке "Союз" провести 19 концертов на территории Украины в поддержку Нины Кирсо, но ничего не меняется. Сейчас у нас есть возможность ей помочь, но совершить перевод денег из Россию в Украину невозможно", — пишет Разин.

Андрей Разин Вокруг ТВ

"Володя, это, конечно, ужас. Вы своим бездействием убиваете Нину, потому что она не получает помощи. Мы не можем никак наладить отношения между артистами наших стран. Как можно нам передать ей деньги, как можно поддержать ее супруга, как можно поддержать ее сына? Володя, ты же тоже артист! Мы не можем никак связаться ни с министром культуры, ни с министром здравоохранения и соцзащиты. Прошу, прекрати смешивать политику и жизни простых людей. Скажи мне лучше, как артист, как помочь Нине?", — добавил продюсер.

Владимир Зеленский УНИАН

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Разин вспомнил архивное видео про Крым с участием Владимира Зеленского.

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