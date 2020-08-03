Убитый рэппер Энди Картрайт имел любовницу: адвокат жены все опровергла

Украинский рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) хотел расстаться с Мариной Кохал, которой предъявили обвинения в его убийстве, и пойти к любовнице.

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, следователи узнали об этом, когда изучили переписку музыканта с женой. Известно, что Энди несколько раз оставался у нее ночевать. Они узнали даже адрес разлучницы, и вскоре ее допросят.

Ранее Кохал рассказывала на своем Youtube-канале об отношениях между мужчиной и женщиной. Один из выпусков назывался "Когда знаешь любовницу мужа в лицо". В блоге она давала советы тем, кто столкнулся с неверностью любимого человека. Девушка говорила, что чуть ли не каждый день к ней обращаются с проблемами измен.

Адвокат Ирина Скурту, которая защищает Марину Кохал, заявила РБК, что не может подтвердить сообщения СМИ о том, что рэпер собирался уйти к любовнице.

"В первый день, когда я увидела мою клиентку, я задавала те же вопросы: есть ли любовница, были ли ссоры, материальные претензии. Она все отрицала", – отметила Скурту.

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