Убитый рэппер Энди Картрайт имел любовницу: адвокат жены все опровергла
Украинский рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) хотел расстаться с Мариной Кохал, которой предъявили обвинения в его убийстве, и пойти к любовнице.
Как сообщает Telegram-канал Life Shot, следователи узнали об этом, когда изучили переписку музыканта с женой. Известно, что Энди несколько раз оставался у нее ночевать. Они узнали даже адрес разлучницы, и вскоре ее допросят.
Ранее Кохал рассказывала на своем Youtube-канале об отношениях между мужчиной и женщиной. Один из выпусков назывался "Когда знаешь любовницу мужа в лицо". В блоге она давала советы тем, кто столкнулся с неверностью любимого человека. Девушка говорила, что чуть ли не каждый день к ней обращаются с проблемами измен.
Адвокат Ирина Скурту, которая защищает Марину Кохал, заявила РБК, что не может подтвердить сообщения СМИ о том, что рэпер собирался уйти к любовнице.
"В первый день, когда я увидела мою клиентку, я задавала те же вопросы: есть ли любовница, были ли ссоры, материальные претензии. Она все отрицала", – отметила Скурту.
Как сообщал OBOZREVATEL:
российский рэпер украинского происхождения Энди Картрайт умер в Санкт-Петербурге. Марина Кохал якобы узнала о смерти мужа от передозировки наркотиков, никому об этом не рассказала, расчленила тело и разложила по пакетам. На четвертый день она позвонила адвокату и сообщила о случившемся. Тот, в свою очередь, сообщил в полицию.
Однако в полиции опровергли версию Кохал. Первичный анализ не выявил наркотиков в организме умершего рэпера.
Также стало известно, что Кохал расчленила мужа вместе со своей матерью. На момент инцидента в квартире находилась их с музыкантом 2,5-летний ребенок.
СМИ распространили информацию, что жена предварительно постирала органы рэпера в стиральной машинке и отварила их и солью.
Впоследствии в прессе заявили, что Кохал во время допроса признала свою вину в убийстве мужа. Позже адвокат подозреваемого Ирина Скурту заявила журналистам, что ее клиентка вины не признавала.