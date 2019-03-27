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/Люди

"Убила!" Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным фото

1.5тЧитать материал на украинском

Украинская поп-звезда, одна из судей проекта "Голос країни" Тина Кароль взбудоражила поклонников очень чувственным и соблазнительным снимком.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram, позируя в нежной блузе на кровати, и загадочно глядя вдаль.

Фолловеры были в неописуемом восторге от снимка Кароль, где "изюминкой" стала фирменная красная помада, которой она часто подчеркивает идеальные черты лица. В сети заметили, что взгляд звезды буквально проникает в душу.

"Взгляд, который проник в душу и оставляет, там следы", "О Боже, этот взгляд", "Самые глубокие глаза", "Волшебный взгляд, так люблю", "Такая девочка красивая. Тин, тебе сколько, 18?", "Тина, ты решила нас убить своей красотой", "Слишком идеальная для этого мира", "Тина нас убьет. Но это будет так круто", – написали поклонники в комментариях.

"Убила!" Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным фото
"Убила!" Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным фото
"Убила!" Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным фото
"Убила!" Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным фото
"Убила!" Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным фото
"Убила!" Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным фото

Тина Кароль

Тина Кароль

instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кароль взбудоражила поклонников снимком, на котором позирует в сексуальном желтом боди с глубоким вырезом в зоне декольте.

Кому "Холостяк" отдаст свое сердце - читай в нашем Instagram!

Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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