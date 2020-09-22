Убийцу основателя "Ляписа" приговорили к 5 годам колонии

Суд в Минске (Беларусь) вынес приговор по делу о смерти одного из основателей группы "Ляпис Трубецкой", гитариста Руслана Владыко.

Подсудимый, минчанин Сергей Шукан, избивший музыканта летом 2019 года, получил пять лет колонии строгого режима. Его признали виновным в смерти по неосторожности. К слову, мать Владыко заявила, что недовольна приговором, передает издание "Еврорадио".

"5 лет всего лишь. Он меня содержал, помогал. У меня два слуховых аппарата – я не слышу... Такой сын редко бывает. Я думала, ему лет 10 дадут. Прокурор, как мне сказали, запросил 11 лет. Он сказал, что ударил только один раз. У Руслана было расколото основание черепа... То ли это потом еще били, и их найти не могут – ведь четверо их было – так говорят", – сказала женщина.

Сергей Шукан. Фото: Михась Ильин, euroradio.fm

Также Шукан должен будет заплатить 10 тысяч рублей сестре Владыко и 30 тысяч – его матери в качестве компенсации морального ущерба (109 121 грн и 327 363 грн соответственно).

Напомним, летом 2019-го одного из основателей группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко избили, а затем ограбили. Он был обнаружен на улице банковским работником. Музыкант получил тяжелую черепно-мозговую травму, находился в коме и умер спустя несколько месяцев после нападения. Ему было всего 45 лет.

Руслан Владыко. starhit.ru

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