Убийцу Михаила Круга задержали: что известно

Во вторник, 6 августа, в Твери правоохранительные органы привезли в дом, где жил и был застрелен автор и исполнитель легендарной песни "Владимирский централ" Михаил Круг, подозреваемого в его убийстве мужчину.

Для следственного эксперимента силовики оцепили участок улицы Освобождения у дома № 174. На месте работал ОМОН Росгвардии, следователи СК России по Тверской области, полиция, передает Tverigrad со ссылкой на слова сестры Круга Ольги Медведевой.

Сотрудники СК России по Тверской области в присутствии подозреваемого проводили следственные мероприятия.

Михаил Круг epitafii.ru

"Меня предупредили заранее, попросили убрать лишние вещи из дома, острые предметы, сама я находилась в отдельной комнате в соседнем доме, откуда на протяжении всего следственного эксперимента не выходила. В автозаке привезли человека в наручниках, я из окна его не смогла толком разглядеть, но раньше его не видела. Что происходило в доме, не знаю. Вскоре следственный эксперимент завершился, и оцепление было снято", – рассказала Медведева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Круг был застрелен в ночь на 1 июля 2002 года. Преступление до сих пор не раскрыто, разработка двоих подозреваемых в убийстве певца — члена банды "Тверские волки" Александра Агеева и некоего мужчины по фамилии Веселов — не принесла результатов.

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