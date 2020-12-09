Убийца Михаила Круга впервые раскрыл детали преступления

Бывший киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев, осужденный за соучастие в убийстве российского шансон-исполнителя Михаила Круга, спустя 18 лет после резонансного преступления раскрыл детали той ночи.

Так, он заявил, что они с напарниками хотели ограбить дом знаменитости, когда его не будет дома. Однако в самый неподходящий момент семья Круга вернулась. Об этом сообщает телеканал "НТВ".

"Через забор перелезли. Дверь оказалась открыта, вошли. Сразу поднялись наверх и стали осматривать дом. Услышали, что кто-то вошел в дом, и решили спрятаться. Думали, что все успокоится, можно будет выйти или через окно вылезти", – отметил Агеев.

После этого в помещение, где прятались уголовники, неожиданно поднялась теща Круга. Вначале ее хотели просто связать, но в этот момент там же оказалась жена шансонье Ирина, которая с криком побежала вниз. Агеев винит в произошедшем самого Круга, который начал бороться, даже увидев в руках нападавших пистолеты с глушителями. По его словам, если бы тот сохранял спокойствие – никто бы не пострадал.

"Побежали за ней. Думали проскочить, но не получилось. Круг выскочил. Он мужчина, должен был понимать, что если человек с пистолетом, и пистолет с глушителем, то это уже не игрушки. Но он бросился на Веселова (напарник Агеева. – Ред.), несмотря на пистолет, кинулся на него, схватил за руку. Они начали бороться. В момент этой борьбы и прозвучал выстрел", – отметил преступник.

Первый выстрел пришелся в район ключицы. Роковым стало уже второе попадание. Александр Агеев добавил, что преступникам было все равно, что жертва является знаменитым артистом.

"И хоть вы говорите – известный певец там, я такую музыку не слушаю. Так что мне вообще было без разницы, кто он там и что. Я знал, что есть такой Круг, поет какой-то шансон, друг Костенко и все", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, дело об убийстве Михаила Круга, которое произошло 30 июня 2002 года, официально закрыли 23 сентября. Следствие установило, что двое мужчин ворвались в дом шансонье с целью ограбления. Михаил вернулся раньше времени, из-за чего один из грабителей Дмитрий Веселов несколько раз выстрелил.

Позже появились подробности ликвидации Круга. Как стало известно, перед своей смертю Веселов успел рассказать о преступлении близким и говорил, что боится мести.