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15 октября • обновлено в 09:21
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"Выпивший был или что!" Убийца Круга раскрыл подробности расправы над шансонье

5.1т Читать материал на украинском

Бывший киллер банды "Тверские волки" Александр Агеев, который признался в том, что он принимал участие в убийстве российского шансон-исполнителя Михаила Круга, рассказал о последних минутах жизни артиста.

Так, подробностями мужчина поделился в интервью программе "Новые русские сенсации" на телеканале "НТВ". По словам преступника, изначально у них с напарником Дмитрием Веселовым не было замысла лишать жизни Круга. Они планировали ограбить дом, пока никого нет дома, но артист внезапно вернулся туда с семьей. Преступление приобрело другие масштабы из-за того, что злоумышленники наткнулись на тещу Михаила. Женщина закричала и на шум отреагировал сам артист.

Михаил Круг

Михаил Круг

Фото: politeka.net

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"Круг выскочил. Он же мужчина, должен понимать, что человек с пистолетом это уже не игрушки. Я не знаю, выпивший был или что, но он бросился на Веселова, схватил за руки. Они начали бороться. Получилось, что Круг стоял на площадке, а Веселов выше него находился. На лесенке!" — рассказал Агеев.

Александр Агеев

Александр Агеев

Скриншот с видео

Также, по его словам, Веселов и Круг какое-то время боролись, но потом послышались выстрелы. Как вспоминает участник преступления, одна пуля попала певцу в верхнюю часть туловища, а куда попала вторая, неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, дело об убийстве Михаила Круга, которое произошло 30 июня 2002 года, официально закрыли 23 сентября. Следствие установило, что двое мужчин ворвались в дом шансонье с целью ограбления. Михаил вернулся раньше времени, из-за чего один из грабителей Дмитрий Веселов несколько раз выстрелил.

Позже появились подробности ликвидации Круга. Как стало известно, перед своей смертю Веселов успел рассказать о преступлении близким и говорил, что боится мести.

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Место
Россия
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
О-о-о-о... Сколько ещё мы подобных историй услышим на ТВ, особенно российском, там все программы про всякие разборки: семейные, соседские, партийные и т.д. причём на всех каналах. Это всё, чтобы народ отвлекать от мыслей про насущьное... Это так народ пытаются накормить, российское ноу-хау. Санкции то никуда не делись и от слова по.уй, сытнее не становится !
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