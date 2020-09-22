Убийца Джона Леннона спустя 40 лет извинился перед Йоко Оно

Убийца участника культовой группы "The Beatles" Джона Леннона Марк Чепмен объяснил, что толкнуло его на преступление и впервые извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно.

По словам 65-летнего преступника, он убил музыканта, потому что завидовал ему и хотел славы. Чепмен также добавил, его преступлению нет оправдания и он заслуживает смертной казни за ту боль, которую он причинил Йоко. Об это сообщает издание BBC.

"Он был семейным человеком. Он был иконой. У него были деньги, красивый дом, и в музыке он показывал себя таким осознанным и щедрым. Я злился и завидовал, потому что сам жил иначе. Я убил его, потому что он был очень известен. А я очень сильно искал славы и был эгоистом. Мне очень жаль, что я причинил боль Йоко Оно. Я все время об этом думаю. Я, несомненно, заслуживаю смертной казни, но и второго шанса тоже", – отметил Чепмен.

Напомним, 8 декабря 1980 года Чепмен пять раз выстрелил в Джона Леннона возле его дома в Нью-Йорке, когда тот вместе со своей женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи. Четыре пули попали в музыканта и оказались смертельными. За несколько часов до этого Марк встретил Леннона на улице и попросил у него автограф.

Марка Чепмена приговорили к пожизненному заключению с правом просить об условно-досрочном освобождении через 20 лет. Начиная с 2000 года он подает прошения об освобождении каждые два года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2020 года убийце участника группы The Beatles Джона Леннона Марку Чепмену в 11-й раз отказали в досрочном освобождении из тюрьмы.