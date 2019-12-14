"Ментовской беспредел!" Мухарский жестко высказался о деле Шеремета

Украинский телеведущий, писатель Антин Мухарский (Орест Лютый), в киевской квартире которого провели обыски, заявил, что в Украине начался "ментовской беспредел".

Видео об этом актер записал в субботу, 14 декабря, проведя трансляцию на странице в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Обыски своего дома он назвал штурмом, утверждая, что правоохранители якобы не назвали причин происходящего.

Антин Мухарский facebook.com/AntinMykharskyi

Мухарский сказал, что копы пришли к обычному артисту, "который за последние 32 года ничего более тяжелого в руках, чем микрофон, не держал".

Правоохранители, как утверждает он, не предъявили документов и не позвонили в квартиру, а сразу начали выбивать дверь. Юристы артиста пытаются выяснить, что стало причиной почти 5-часового обыска.

"Что касается термина "ментовское государство". То, что мы видели на брифинге Авакова, Рябошапки и Зеленского по аресту Андрея Антоненко, девушек и всех, кто якобы причастен к убийства Шеремета – это расхожая тема. Это было хорошо спланированное постановочное шоу, которыми славится "95 Квартал", – высказал мнение писатель.

Осторожно! В видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 13 декабря в Киеве, на Подоле, правоохранители пришли с обысками в квартиру Мухарского. После случившегося он записал видеообращение, в котором рассказал детали инцидента.

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