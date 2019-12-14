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15 декабря • обновлено в 01:32
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"Ментовской беспредел!" Мухарский жестко высказался о деле Шеремета

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Украинский телеведущий, писатель Антин Мухарский (Орест Лютый), в киевской квартире которого провели обыски, заявил, что в Украине начался "ментовской беспредел".

Видео об этом актер записал в субботу, 14 декабря, проведя трансляцию на странице в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Обыски своего дома он назвал штурмом, утверждая, что правоохранители якобы не назвали причин происходящего.

Новости
"Так будет не всегда!" Мухарский оставил Зеленскому громкое послание после обысков

Антин Мухарский

Антин Мухарский

facebook.com/AntinMykharskyi

Мухарский сказал, что копы пришли к обычному артисту, "который за последние 32 года ничего более тяжелого в руках, чем микрофон, не держал".

Правоохранители, как утверждает он, не предъявили документов и не позвонили в квартиру, а сразу начали выбивать дверь. Юристы артиста пытаются выяснить, что стало причиной почти 5-часового обыска.

"Что касается термина "ментовское государство". То, что мы видели на брифинге Авакова, Рябошапки и Зеленского по аресту Андрея Антоненко, девушек и всех, кто якобы причастен к убийства Шеремета – это расхожая тема. Это было хорошо спланированное постановочное шоу, которыми славится "95 Квартал", – высказал мнение писатель.

Осторожно! В видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 13 декабря в Киеве, на Подоле, правоохранители пришли с обысками в квартиру Мухарского. После случившегося он записал видеообращение, в котором рассказал детали инцидента.

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Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персоны
Антин Мухарский Павел Шеремет Андрей Антоненко (Riffmaster)
Место
Украина Киев
Теги
шоу-бизнес видео
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Завыли, свиньи бaндepoвские
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