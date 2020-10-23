Убийство рэпера Картрайта: дело получило новый поворот
Эксперты не смогли установить, от чего умер российский рэпер украинского происхождения Энди Картрайт (Олександр Юшко), в убийстве которого подозревается его жена Марина Кохал.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Telegram-каналу LIFE SHOT. По информации инсайдера, криминалисты не выявили никаких зацепок, потому что тело было расчлененное, а некоторые органы были выстиранные в машинке.
"Но шансы выяснить, из-за чего именно умер Картрайт, еще есть. Биоматериалы переданы экспертам, которые занимаются более сложными исследованиями", – сообщили в Telegram-канале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
российский рэпер украинского происхождения Энди Картрайт умер в Санкт-Петербурге. Его жена Марина Кохал якобы узнала о смерти мужа от передозировки наркотиков, никому об этом не рассказала, расчленила тело и разложила по пакетам. На четвертый день она позвонила адвокату и сообщила о случившемся. Тот, в свою очередь, сообщил в полицию.
Однако в полиции опровергли версию Кохал. Первичный анализ не выявил наркотиков в организме умершего рэпера.
Также стало известно, что Кохал расчленяла мужа вместе со своей матерью. На момент инцидента в квартире находился их с музыкантом 2,5-летний ребенок.
СМИ распространили информацию, что жена предварительно постирала органы рэпера в стиральной машинке и отварила их с солью.
Впоследствии в прессе заявили, что Кохал во время допроса признала свою вину в убийстве мужа. Позже адвокат подозреваемого Ирина Скурту заявила журналистам, что ее клиентка вины не признавала.