Убийство рэпера Картрайта: дело получило новый поворот

Эксперты не смогли установить, от чего умер российский рэпер украинского происхождения Энди Картрайт (Олександр Юшко), в убийстве которого подозревается его жена Марина Кохал.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Telegram-каналу LIFE SHOT. По информации инсайдера, криминалисты не выявили никаких зацепок, потому что тело было расчлененное, а некоторые органы были выстиранные в машинке.

Картрайт с женой. СтарХит

"Но шансы выяснить, из-за чего именно умер Картрайт, еще есть. Биоматериалы переданы экспертам, которые занимаются более сложными исследованиями", – сообщили в Telegram-канале.

Эксперты не установили причину смерти рэпера. Скриншот

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