Убийство рэпера Картрайта: дело получило новый поворот

Ольга Веркалец Люди 14:02, 23.10.2020

Эксперты не смогли установить, от чего умер российский рэпер украинского происхождения Энди Картрайт (Олександр Юшко), в убийстве которого подозревается его жена Марина Кохал.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Telegram-каналу LIFE SHOT. По информации инсайдера, криминалисты не выявили никаких зацепок, потому что тело было расчлененное, а некоторые органы были выстиранные в машинке.

Картрайт с женой.
СтарХит

"Но шансы выяснить, из-за чего именно умер Картрайт, еще есть. Биоматериалы переданы экспертам, которые занимаются более сложными исследованиями", – сообщили в Telegram-канале.

Эксперты не установили причину смерти рэпера.
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • российский рэпер украинского происхождения Энди Картрайт умер в Санкт-Петербурге. Его жена Марина Кохал якобы узнала о смерти мужа от передозировки наркотиков, никому об этом не рассказала, расчленила тело и разложила по пакетам. На четвертый день она позвонила адвокату и сообщила о случившемся. Тот, в свою очередь, сообщил в полицию.

  • Однако в полиции опровергли версию Кохал. Первичный анализ не выявил наркотиков в организме умершего рэпера.

  • Также стало известно, что Кохал расчленяла мужа вместе со своей матерью. На момент инцидента в квартире находился их с музыкантом 2,5-летний ребенок.

  • СМИ распространили информацию, что жена предварительно постирала органы рэпера в стиральной машинке и отварила их с солью.

  • Впоследствии в прессе заявили, что Кохал во время допроса признала свою вину в убийстве мужа. Позже адвокат подозреваемого Ирина Скурту заявила журналистам, что ее клиентка вины не признавала.

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