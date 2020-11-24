Дурицкая рассказала, откуда взялась ее элитная недвижимость после смерти Немцова
Украинская модель Анна Дурицкая, возлюбленная убитого российского оппозиционера Бориса Немцова, заявила, что получила четыре квартиры после смерти политика, поскольку он вложил деньги в недвижимость.
Об этом девушка рассказала в интервью Дмитрию Гордону. Материал был опубликован 24 ноября на сайте "Гордон" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Журналист напомнил о статьях в российских СМИ, что после убийства модель не только сразу вернулись в Украину, но и купила в Киеве четыре дорогие квартиры.
Гордон отметил, что журналисты прямо намекали: якобы за свою роль в убийстве Немцова Дурицкая получила солидный гонорар. Он спросил у девушки, действительно ли она приобрела элитную недвижимость.
"Когда Борис предложил мне зарабатывать на инвестициях в недвижимость, он вложил первую сумму в квартиры, дома которых были еще на этапе застройки. Это было в 2014 году. И право собственности на эти квартиры я получила только после его смерти", – ответила девушка.
Она подчеркнула, что российские журналисты просто"подняли волну лживой информации".
Напомним, Немцова застрелили 27 февраля 2015 года, когда он вместе с Дурицкой шел по Большому Москворецкому мосту от Кремля в сторону Болотной улицы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью Анна Дурицкая также рассказала о знакомстве с Борисом Немцовым и о том, почему ее оставили в живых.