Убийство Энди Картрайта: появилась версия об отравлении рэпера

Подозреваемая в убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал могла отравить своего мужа сильнодействующим медицинским препаратом перед тем, как его расчленить.

Полицейские нашли в гаджетах женщины запросы в поисковых системах о лекарствах, которые используют люди, больные сахарным диабетом. Однако ни у Марины, ни у Александра не было такого диагноза, пишет издание "Невские новости".

Среди побочных эффектов этого препарата указана гипогликемическая кома – когда в организме резко снижается концентрация глюкозы и человек теряет сознание. Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, есть риск летального исхода.

Энди Картрайт и его жена Марина Кохал

Отметим, что оперативники пока не знают, каким образом эти лекарства могли попасть в организм рэпера, ведь желудок среди остатков Юшко так и не нашли.

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